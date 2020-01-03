القطان: عندنا يقين ان الرد على اميركا سيكون موجعا

تقدم ​الشيخ أحمد القطان​ رئيس جمعية "قولنا والعمل" من أحرار ​العالم​ عموماً ومن المسلمين والايرانيين خصوصا قيادة وشعباً ومجاهدين بأحر التعازي بفقدان كوكبه من المجاهدين القادة الذين استشهدوا على أيدي أعداء الانسانية.

واضاف الشيخ القطان خلال موقفه السياسي الاسبوعي "نحن إذ نعزي انفسنا بفقدان هؤلاء القاده المجاهدين في سبيل عندنا يقين ان الرد على ​اميركا​ سيكون موجعا و سيندمون على ما قاموا به من حماقه، ولكن عزاؤنا ان قدر العظماء وقدر المجاهدين ان يستشهدوا في سبيل الله"

وانتقد الشيخ القطان أولئك الذين وصفهم بالمنافقين لأنهم أيدوا هذا الإعتداء الأميركي وقال" ينبغي أن تنتقدوا ​سياسة​ الحكام الذين يقدمون المليارات ومقدرات الامة هدية ل​أميركا​ والمستكبرين، ودعا القطان إلى قراءة صحيحة لحياة القيادات المجاهدة التي تدافع عن مقدرات الأمة ومقدساتها، والذين باعوا أنفسهم لله.