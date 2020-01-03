ارسلان بحث مع وهاب تشكيل الحكومة: لتمثيل الدروز بمقعدين وزاريين

بحث رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ الأمير طلال ارسلانمع رئيس ​حزب التوحيد​ ​وئام وهاب​ خلال لقاءهما في خلدة التطورات الاقليمية والمحلية والتشديد على ادانة العدوان الاميركي على ​العراق​ والذي ادى الى مقتل قائد ​فيلق القدس​ ال​ايران​ي ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ ونائب رئيس ​الحشد الشعبي​ ​أبو مهدي المهندس​ والذي يشكل فصلا جديدا من الاجرام على يد ​الادارة الأميركية​ وتداعياته الخطيرة على المنطقة، معتبرين مقتل سليماني يشكل خسارة كبيرة لمحور ​المقاومة​، متقدمين باحر التعازي من ايران وعلى رأسها المرشد الاعلى الايراني الإمام ​علي الخامنئي​، و من الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني ومن ​الحكومة​ والشعب و​القوات​ المسلّحة الإيرانية.

كما تطرق اللقاء الى البحث في موضوع ​تشكيل الحكومة​ حيث أكدا على ضرورة تمثيل ​الطائفة الدرزية​ بمقعدين وزاريين و باسناد حقيبة وزارية وازنة للدروز، مؤكدين على "تطابق مواقفهم ووجهات نظرهم حيال معظم الطروحات والامور في الشأنين الداخلي والخارجي".