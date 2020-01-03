ارسلان بحث مع وهاب تشكيل الحكومة: لتمثيل الدروز بمقعدين وزاريين

بحث رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال ارسلانمع رئيس حزب التوحيد وئام وهاب خلال لقاءهما في خلدة التطورات الاقليمية والمحلية والتشديد على ادانة العدوان الاميركي على العراق والذي ادى الى مقتل قائد فيلق القدس الايراني اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والذي يشكل فصلا جديدا من الاجرام على يد الادارة الأميركية وتداعياته الخطيرة على المنطقة، معتبرين مقتل سليماني يشكل خسارة كبيرة لمحور المقاومة، متقدمين باحر التعازي من ايران وعلى رأسها المرشد الاعلى الايراني الإمام علي الخامنئي، و من الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني ومن الحكومة والشعب والقوات المسلّحة الإيرانية.
كما تطرق اللقاء الى البحث في موضوع تشكيل الحكومة حيث أكدا على ضرورة تمثيل الطائفة الدرزية بمقعدين وزاريين و باسناد حقيبة وزارية وازنة للدروز، مؤكدين على "تطابق مواقفهم ووجهات نظرهم حيال معظم الطروحات والامور في الشأنين الداخلي والخارجي".
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