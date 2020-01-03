استنكرت مصلحة الأساتذة الجامعيين في "​القوات اللبنانية​" أسلوب التعاطي الذي يمس أحد أعمدة ​الجامعة اللبنانية​ لا بل أحد أساتذتها وأعلامها البروفسور ​عصام خليفة​، طالبة من ​القضاء​ المختص وضع الأمور في نصابها إحقاقاً للحق وصوناً لمصالح الجميع.

كما تمنت المصلحة لو ان الجامعة اللبنانية قامت بتكريم عصام خليفة نظراً لأبحاثه القيّمة التي وضعها بين أيدي أجيال وطلاب يرسمون مستقبلهم.

وأهابت المصلحة بالمعنيين احترام الحريات الفردية، لا سيما حرية الرأي والتعبير التي يكفلها ​الدستور​، داعية لتجنب سوء استعمال ​السلطة​ الذي قد يؤدي الى زعزعة الثقة بصرح تربوي رائد نحرص ان يبقى بعيداً عن كل ما يضر بهيبة الجامعة اللبنانية والنيل من رصيدها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الاساتذة بالقوات استنكرت أسلوب التعاطي مع خليفة: لاحترام الحريات الفردية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.