حركة أمل عزت بسليماني والمهندس: طريق فلسطين كانت وستبقى لبّ الصراع في مواجهة الصهيونية

تقدمت "​حركة أمل​"، في بيان من "الشعبين العراقي والإيراني والمرجعيات والقيادات السياسية وعوائل الشهداء بالتعازي بإستشهاد قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​ ونائب رئيس هئية ​الحشد الشعبي​ العراقي ​أبو مهدي المهندس​"، مؤكدة "فشل المشروع الهادف إلى إستغلال دماء الشهداء في فك الطوق عن عنق الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ والفاشلين في ​الانتخابات​ الإسرائيلية القادمة".

وشددت على أن "طريق فلسطين كانت وستبقى لبّ الصراع في مواجهة الصهيونية التي تعمل لتكون قائدة على حساب حقوق ومصالح شعوب الاقليم".