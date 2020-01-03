حركة أمل عزت بسليماني والمهندس: طريق فلسطين كانت وستبقى لبّ الصراع في مواجهة الصهيونية

تقدمت "حركة أمل"، في بيان من "الشعبين العراقي والإيراني والمرجعيات والقيادات السياسية وعوائل الشهداء بالتعازي بإستشهاد قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هئية الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس"، مؤكدة "فشل المشروع الهادف إلى إستغلال دماء الشهداء في فك الطوق عن عنق الرئيس الأميركي دونالد ترامب والفاشلين في الانتخابات الإسرائيلية القادمة".
وشددت على أن "طريق فلسطين كانت وستبقى لبّ الصراع في مواجهة الصهيونية التي تعمل لتكون قائدة على حساب حقوق ومصالح شعوب الاقليم".
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