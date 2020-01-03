مخزومي: لم نرَ من دياب خطة اقتصادية إنقاذية للخروج من الأزمة

أكد النائب ​فؤاد مخزومي​ اثر لقائه مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ أن "ما تقوم به بعض ​المصارف​ لجهة منع المواطنين من سحب رواتبهم هو عمل إجرامي ولا يمكن الموافقة على هكذا إجراءات ضد أهلنا". وقال: "إن الملفت هو أن حكومة ​تصريف الأعمال​ لا تقوم بأي خطوة لمنع هذه "السلبطة" على أموال المواطنين".

وفي الملف الحكومي، لفت إلى ان "الجميع يأمل أن تتشكل ​الحكومة​ لكننا لليوم أمام بورصة أسماء، وكما سألت المرة الماضية من على هذا المنبر قبل التكليف عن البرنامج الانقاذي، أجدد السؤال اليوم أيضاً". وأضاف أننا "لم نرَ من الرئيس المكلف حسان دياب خطة اقتصادية إنقاذية للخروج من الأزمات المالية والمعيشية والاجتماعية المستشرية. وشدد على أن الطريقة التي "تفبرك" بها الحكومة لا تختلف عما كان يحصل قبل 17 تشرين الأول".

وإذ أكد أن "الوضع الإقليمي غير مطمئن والوضع الداخلي كذلك في ظل ​الوضع الاقتصادي​ الصعب،" متمنياً ​الأمن​ والأمان للبنان، توجّه برسالة إلى المسؤولين، متسائلاً عن دور حكومة تصريف الأعمال و​المجلس النيابي​ الذي كان من المفترض أن يمارس صلاحياته في هذه المرحلة الصعبة؟ وأبدى تخوفه من الوضع القائم، لكنه أكد أن لبنان الموجود منذ أكثر من 7000 عاماً سيحميه الله، متمنياً أن تكون هنالك صحوة لدى السياسيين بأن هذا بلدنا وبلد أحفادنا، ومؤكداً أنه لا يمكن العودة إلى ما قبل 17 تشرين ويجب أن تخرج ​منظومة​ ​الفساد​ بأكملها من الحكم و"كلن يعني كلن".