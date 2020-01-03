عاجل..لجنة التأديب تُوقف الدويك 6 مباريات والجعدي مباراة واحدة

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، عقوبة الإيقاف في حق محمد الدويك لاعب فريق الرجاء الرياضي، ورضا الجعدي لاعب الفتح الرباطي.

وأوقفت اللجنة الدويك لـ6 مباريات ثلاثة منها موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 3000 درهما، وذلك على خلفية طرده في اللقاء الذي جمع فريقه بالفتح، بينما تم توقيف لاعب هذا الأخير الجعدي لمباراة واحدة، بسبب الطرد أيضا في المباراة نفسها.

وأشهر الحكم ياسين بوسليم الذي أدار المباراة، البطاقة الحمراء في وجه الدويك عند الدقيقة 77، ثم طرد الجعدي قبل 4 دقائق على نهاية زمن المواجهة الأصلي.

وانتهت المقابلة التي احتضنها الاثنين الماضي، المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، والمؤجلة عن الجولة الثامنة من البطولة الاحترافية، بفوز الفتح بهدفين دون رد.

يذكر أن الفريق الأخضر يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة مع مباراتين ناقصتين، متقدما بفارق 3 نقاط عن النادي العاصمي صاحب الرتبة التاسعة والمنقوص من مباراة.