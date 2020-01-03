إبراهيموفتش بعد انضمامه لميلان: تحدثت مع مالديني أكثر من زوجتي وهذا سر اختياري الرقم 21

تحدث الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن انتقاله إلى ميلان الإيطالي، كما كشف عن سر اختياره للرقم 21، وذلك في تصريحات للقناة الرسمية للنادي.
وقال إبراهيموفيتش عن ظروف انضمامه إلى ميلان: “كل شيء سار جيد، بعد أن تحدثت مع مالديني وبوبان أكثر من زوجتي خلال الأسابيع الأخيرة”.
وأضاف زلاتان: “أملك ذكريات رائعة مع ميلان، إنه فريق كبير، وهدفي يكمن في الظهور بشكل جيد من أجل مساعدته على تحسيين الوضع”.
وتابع اللاعب البالغ من العمر 38 عاما: “تلقيت الكثير من رسائل التهنئة بعد انضمامي للفريق، لم أتغير فمازالت أملك العزيمة، والثقة، والجوع للانتصارات”.
وعن سر اختياره الرقم 21، قال إبراهيموفيتش: “بعد أن عرضت الأرقام المتاحة على أطفالي، فضلوا الرقم 21، فقمت باختياره”.
وتعاقد ميلان مع اللاعب السويدي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعقد يمتد لـ6 أشهر، قابلة للتجديد إلى عام إضافي، وذلك بعد نهاية عقده مع فريقه السابق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي.
يذكر أن ميلان يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، جمعها الفريق من 6 انتصارات، و3 تعادلات، بينما مني بالهزيمة في 8 مناسبات.
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