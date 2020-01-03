إصابة خطيرة لطفل في طمرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب طفل (4 أعوام) من مدينة طمرة بجروح خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وقال مصدر طبي إنه جرى نقل الطفل إلى عيادة محلية وقدم طاقم طبي الإسعافات له وهو يعاني من جروح خطيرة بالرأس ومغمى عليه، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن الحوادث المنزلية ازدادات في الآونة الأخيرة ويتوجب على الأهالي الانتباه جيدا لأولادهم، والأخذ بكافة وسائل الوقاية والحيطة والحذر حرصا على سلامة أطفالهم، ومراقبة الأطفال وإبعادهم عن مكامن الخطر.