تركيا: إحالة 7 أشخاص للتحقيق بتهمة "المساعدة بتهريب غصن"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحالت السلطات الأمنية التركية إلى القضاء، 7 مشتبهين بتقديم المساعدة في هروب المدير السابق لشركة "نيسان"، كارلوس غصن، من اليابان إلى لبنان.

وأفادت وكالة الأناضول اليوم، الخميس، أن تحقيقات بدأت حول تسهيل هروب غصن، الذي كان يخضع للإقامة الجبرية في مدينة أوساكا باليابان على خلفية تهمة "إساءة استخدام الوظيفة"، إلى لبنان بعد وصوله بطريقة غير قانونية إلى مطار أتاتورك، ومنه إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وبدأت السلطات تحقيقات حول تسهيل هروب غصن إلى لبنان بعد وصوله بطريقة غير قانونية إلى مطار أتاتورك بإسطنبول، ومنه إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي إطار التحقيقات أوقفت السلطات في إسطنبول، الخميس، 7 أشخاص يعملون في شركة طيران شحن خاصة، بينهم أربعة طيارين، وموظفين اثنين في الخدمات، ومدير عمليات الشركة.

وعقب انتهاء الإجراءات في مديرية الأمن، أحيل الموقوفون إلى القصر العدلي في منطقة "بكر كوي" في إسطنبول.

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وجرى توقيف غصن، وهو فرنسي المولد، برازيلي من أصل لبناني، في طوكيو يوم 19 تشرين ثانٍ/ نوفمبر 2018، بتهمة ارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان رئيسًا لـ"نيسان"، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.

ودخل "غصن" السجن لمدة 130 يومًا، وأُفرج عنه لاحقًا بكفالة، بانتظار بدء محاكمته في نيسان/ أبريل 2020، وكان يخضع لمراقبة.

والخميس، أعلن وزير العدل اللبناني، البرت سرحان، أن القضاء تسلم طلبا من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" لأجل توقيف غصن بعد فراره من اليابان.