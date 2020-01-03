عكا: مصاب بإطلاق نار خلال سطو على محل مجوهرات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص، يبلغ من العمر 49 عاما، بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة عكا، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن خلفية الجريمة تعود لسطو مسلح على محل مجوهرات في شارع "بن عامي" بعكا.

وقدم طاقم طبي، الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح متوسطة، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.