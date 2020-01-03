'فيلق القدس': أربعة ضباط عسكريين إيرانيين اغتيلوا مع سليماني

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، بأن "الضباط هم، اللواء في "الحرس الثوري" حسین جعفری نیا، والعقيد في "الحرس الثوري" شهرود مظفری نیا، والرائد في "الحرس الثوري" هادي طارمي، والنقيب في "الحرس الثوري" وحید زمانیان".

واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، فجر اليوم الجمعة، بغارة امريكية وسط العاصمة العراقية بغداد.