بالفيديو: قبل وفاتها... نجوى قاسم تذكر العراق ولبنان في تغريداتها

"قطعة الكريستال" ترحل عن عالمنا بشكل مفاجئ، بعد مسيرة طويلة من العمل فى مجال الإعلام والقنوات الفضائية... انها الاعلامية اللبنانية نجوى قاسم التي بدأت مسيرتها المهنيّة قبل أكثر من 27 عاماً، عملت فيها كمراسلة ومذيعة.بداية عملها كانت في قناة "المستقبل" اللبنانيّة، حيث كانت من ألمع الإعلاميين فيها لمدة احد عشر عاماً. وانتقلت إلى قناة "العربية" عام الفين واربعة، واستمرّت في العمل فيها لستة عشر عاماً، وغطّت فيها أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، بالإضافة إلى النشرة الإخباريّة وبرامج حواريّة.

وكانت آخر تغريدة نشرتها قاسم على "تويتر" قبل يومين، كتبت فيها "يا رب عام خير على الجميع .. يا رب احفظ بلادنا وعينك على # لبنان".



وقالت في التغريدة السابقة "الاعاصير تضرب العراق و لبنان... ليبيا في مهب كل انواع الحروب.. سوريا تتغير اكثر فأكثر وتزداد غربتها، اما اليمن فيستمر في محاولات الهدوء متعباً جريحاً... فكيف نرحب ب 2020".

ورثى قاسم إعلاميّون لبنانيون وعرب على مواقع التواصل الاجتماعي، ناشرين صورها ومقتطفات من مسيرتها المهنيّة.