مرشح للرئاسة الاميركية: تصعيد ترامب خطير يقربنا من حرب كارثية

اعتبر مرشح للرئاسة الاميركية، الجمعة، تصعيد الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاخير خطيراً يقرب من "حرب كارثية".

وقال بيرتي ساندرز في تغريدة له، إن "تصعيد ترامب الخطير يقربنا من حرب كارثية اخرى في الشرق الاوسط وقد يكلف ارواحا غير معدودة وملايين اخرى من الدولارات".

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وأضاف أن "ترامب وعد بانهاء الحروب غير المهنية لكن هذا العمل ياخذنا الى طريق اخر".

واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، فجر اليوم الجمعة، بغارة امريكية وسط العاصمة العراقية بغداد.