علاوي يدعو لعقد مؤتمر اقليمي يقود المنطقة الى 'شواطئ السلام'

أعتبر زعيم تحالف العراقية أياد علاوي، الجمعة، أن العراق يعيش مرحلة هي الاخطر في تأريخه، فيما دعا الى عقد مؤتمر إقليمي يقود المنطقة بكاملها الى شواطئ السلام.
وقال علاوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نعيش مرحلة هي الاخطر في تأريخ العراق والمنطقة كإحدى نتائج التصعيد الذي حذرنا منه".
وأضاف علاوي، "دعونا سابقا ونكرر دعوتنا اليوم لعقد مؤتمر إقليمي يقود المنطقة بكاملها الى شواطئ السلام، وايضا التحلي بالحكمة والاتزان هو الأهم، والاولوية لحفظ العراق والعراقيين واستقرارهم، وإبعاد الحرب وتاثيراتها".
وأعلن الحشد الشعبي، فجر الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية في بغداد.
وأضاف علاوي، "دعونا سابقا ونكرر دعوتنا اليوم لعقد مؤتمر إقليمي يقود المنطقة بكاملها الى شواطئ السلام، وايضا التحلي بالحكمة والاتزان هو الأهم، والاولوية لحفظ العراق والعراقيين واستقرارهم، وإبعاد الحرب وتاثيراتها".
وأعلن الحشد الشعبي، فجر الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية في بغداد.
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