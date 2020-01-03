اعتبرت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، أن ما حصل اليوم من اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس هو انتهاك صارخ لسيادة العراق. وقال نائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير رشيد يارالله، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قيادة العمليات المشتركة تنعى الشهيد البطل شيخ المجاهدين الحاج جمال جعفر الابراهيمي (ابو مهدي المهندس) نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي استشهد الليلة الماضية اثر حادث غادر وجبان نفذته الطائرات الامريكية قرب مطار بغداد الدولي هو وعددمن منتسبي هيئة الحشد الشعبي".



وأضاف "نستذكر دوره الكبير في عمليات التحرير في مواجهة عصابات داعش الارهابية"، مشدداً بالقول "بالوقت الذي ننعى فيه قائدا عراقيا وبطلا قارع الارهاب بكل شجاعة وبسالة وبطولة نؤكد ان ما حصل هو انتهاك صارخ لسيادة العراق وخروجا واضحا عّن مهام القوات الامريكية المحدد لمكافحة داعش وتقديم الدعم والإسناد للقوات العراقية.".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العمليات المشتركة: ما حصل اليوم هو انتهاك صارخ لسيادة العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.