مقتل سليماني والإجرام التركي بليبيا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الجمعة، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: إعلاميون أمريكيون عن مقتل سليماني: يغير قواعد اللعبة بالشرق الأوسط، ورجوي تعليقا على مقتل سليماني: الوقت حان لقطع أذرع إيران بالمنطقة، وقرقاش: لا بد من تغليب الحكمة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، و"خاتم سليماني".. كلمة السر التي دلّت على جثة الإرهابي، و"مكافحة الإرهاب" بليبيا يجهز قواته لتطهير طرابلس.

كما تقرأون: قاسم سليماني.. سجل أسود وسيرة ملطخة بدماء الأبرياء، ومنظمة حقوقية: التدخل التركي في ليبيا عمل إجرامي، وقاسم سليماني.. نهاية عقل إيران الإرهابي، ومظاهرات في مقديشو تنديدا بهجوم حركة الشباب الإرهابية ، ومن هو أبومهدي المهندس رفيق سليماني في رحلة الإرهاب والخراب؟، والعاهل السعودي لرئيس النيجر: نقف معكم في مواجهة الإرهاب، والبنتاجون: ترامب أمر باستهداف الإرهابي قاسم سليماني.

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وفي الاقتصاد تطالعون: التفاؤل يصعد بالأسهم الأوروبية في أول جلسات 2020، والسعودية: تطوير مطار عدن يعزز الحركة الاقتصادية في اليمن، وتوقيع الاتفاق الثلاثي لخط أنابيب غاز شرق المتوسط، وتوقعات سلبية بشأن الاقتصاد البريطاني، والخزانة الأمريكية تبيع سندات بقيمة 78 مليار دولار الأسبوع المقبل، والنفط يرتفع.. وبرميل برنت يسجل 66.25 دولار، وشركة نفط ليبية: أردوغان "مجنون".. قررنا وقف التعامل مع الشركات التركية.

رياضيا تطلعون على: فيرتونخين يؤكد قدرة توتنهام على تعويض غياب هاري كين، أما في التكنولوجيا فتقرأون: أبرز ملامح تغير الحياة بعد ظهور الهواتف الذكية.

وفي الفن تقرأون: أبرز أفلام هوليوود المطروحة في يناير 2020، بينما في المنوعات: صناعة البخور.. حرفة تتوارثها الأجيال في يونجتشون الصينية.



كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.

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