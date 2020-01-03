قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.. ليلة سقوط إرهاب إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يخرج هؤلاء للاحتفال بمناسبة عادية، فهذه الليلة ستغير مجرى التاريخ، وتضع حدا لإرهاب استمر عقودا. قاسم سليماني قائد فيلق القدس وأبومهدي المهندس نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي، أذرع إيران الإرهابية قتيلين في بغداد.
في طريقه من بيروت إلى بغداد.. لم يكن يدري سليماني ومرافقوه أن نهايتهم ستكون بضربة أمريكية دقيقة قرب مطار بغداد الدولي،
قُطعت رأس أعتى مليشيات إيران التي أذاقت الشعوب العربية الويلات من لبنان إلى سوريا ومن العراق إلى اليمن.
الرد الأمريكي الساحق على مليشيات إيران وأذنابها.. جاء بعد تحرشات عديدة بمصالحها في العراق والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة من استهداف للقواعد العسكرية.. إلى حد محاولات اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.
قبل أيام كان مرشد إيران يسخر من تهديدات ترامب لإيران واتهامها بتدبير الأحداث الأخيرة في بغداد.
ثانياً، إذا كنت منطقيا -وأنت لست كذلك- فسترى أن جرائمكم في العراق وأفغانستان.. جعلت الأمم تكرهكم" والآن يقف عاجزا تملأ قلبه المرارة، وهو يشاهد تصفية اثنين من أبرز معاونيه في بلد اعتبره إحدى المحافظات الإيرانية واليوم تحول لجحيم تحت أقدام أذنابه.
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