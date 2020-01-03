بعد مقتل قاسم سليماني.. نتنياهو يقطع زيارته لليونان وإسرائيل تتأهب

أكد مسؤول بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الجمعة، أن بنيامين نتنياهو سيقطع زيارته إلى اليونان بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة أمريكية ببغداد.

وكان نتنياهو يزور أثينا بعد إبرام اتفاق بين اليونان وقبرص وإسرائيل، الخميس، لتشييد خط أنابيب تحت سطح البحر بطول 1900 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي من حقول الغاز في شرق البحر المتوسط إلى أوروبا، وكان يفترض أن تستمر الزيارة حتى الأحد.

وأعلنت إسرائيل التأهب العسكري على الحدود مع سوريا ولبنان، وأمنيا في سفاراتها حول العالم خشية هجمات إيرانية بعد مقتل سليماني.

وقالت محطات التلفزيون الإسرائيلية إن "تل أبيب تخشى ردودا انتقامية إيرانية ضد مواقع إسرائيلية بما فيها سفارات حول العالم".





Advertisements

وأوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الوزراء في حكومته بعدم الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام عن عملية مقتل سليماني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بناء على تقييم الوضع تقرر ألا يفتح متنزه جبل الشيخ أمام المتنزهين (في إشارة إلى الموقع القريب من الحدود السورية)".

وأضاف: "لا توجد أية تعليمات إضافية لسكان هضبة الجولان والمنطقة وحالة الروتين تبقى كالمعتاد".

ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى اجتماع أمني في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، بمشاركة قادة الجيش والاستخبارات "من أجل تقييم الوضع أمنيا".

وبدورها، قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية "تعزيز الأمن في السفارات والبعثات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب أمر بتنفيذ الضربة التي استهدفت الإرهابي سليماني.

وبحسب بيان البنتاجون، استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتا إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.