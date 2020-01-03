إليوت إنجل: سليماني مجرم وإيران الأكثر إرهابا بالعالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد إليوت إنجل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي، الجمعة، أن قاسم سليماني قائد مليشيا فيلق القدس الإيراني الذي قتل في غارة بالعراق "مجرم وهو العقل المدبر للعنف الشديد والمعاناة وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأضاف إنجل، الذي يتبع الحزب الديمقراطي في حديث صحفي، أن "هناك الكثير من دماء الأمريكيين جرت على يديه، وأنا لن أحزن على وفاته".

وأشار إلى أن "إيران هي الدولة الأكثر إرهابا في العالم".





Advertisements

ولفت إلى أن "النظام في طهران لديه أتباع ووكلاء في العالم، وقد يستخدمهم في السعي للانتقام من هذه الضربات الجوية، مما قد يعرض حياة الأمريكيين في جميع أنحاء العالم للخطر".

بدوره، قال عضو الكونجرس، كويس ميرفي، إن قاسم سليماني كان عدوا لأمريكا، ويعد ثاني أقوى شخص في إيران.

وأضاف عضو الكونجرس عن الحزب الديمقراطي، عبر "تويتر" أن "قتل سليماني قد يؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية ضخمة محتملة".