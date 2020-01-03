ليبيا_مقبره_العثمانيين يتصدر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020 الخليج 365 - خاص

تصدر وسم #ليبيا_مقبره_العثمانيين موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وحصد ردود أفعال كبيرة، يرصدها "الخليج 365" فيما يلي: سند: #ليبيا_مقبرة_العثمانيين سيفعلوها احفاد عمر المختار ويتحدوا جميعا ضد اردوغان والاخوان. Advertisements مروان ريفي: بعد أن دمر سوريا يسعى أردوغان الى فعل المر نفسه في ليبيا، وذلك عبر إرسال المسلحين اليها ودعمهم بالسلح فهل سيصمد #ليبيا_مقبره_العثمانيين. سلطان السلطاني: رغم الانتقادات.. أردوغان يصّر على "دوره التخريبي" بـ#ليبيا #ليبيا_مقبره_العثمانيين. سندس: اردوغان ثعبان سم في المنطقه #ليبيا_مقبرة_العثمانيين. حنان المصري: لا أعتقد أن هرولة تركيا نحو ليبيا من باب الشهامة والجدعنة،ولم نسمع يوما أن أردوغان قرر إرسال جيشه لتحرير القدس. بسمة قودا: لو اهتم أردوغان بالاستغاثات العربية كما يهتم بتوفير الحماية والمأوى و المأكل للإرهابيين لاصبحنا وطن مثالي بدون معاناة #ليبيا_مقبره_العثمانيين.

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