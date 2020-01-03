أول تعليق من الحرس الثوري على مقتل قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني

علّق الحرس الثوري الإيراني على مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، فجر اليوم الجمعة، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن مليشيات الحرس الثوري طالبت الولايات المتحدة بسحب قواتها من المنطقة، محذرة من أن "جنودها سيواجهون خطر الموت".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قد أعلنت في بيان لها أن الجيش الأمريكي، وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

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ووجه المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، أحمد الأسدي، اتهامه إلى الأمريكيين والإسرائيليين بمسئوليتهما عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

من جانبهما، توعد كل من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني حسن روحاني، بـ "الانتقام" بعد مقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، كما أعلنا عن الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.

عقب ذلك، دعت الولايات المتحدة رعاياها في العراق، إلى المغادرة فورًا، بعد مقتل قاسم سليماني.

وأفادت قناة "العربية" الإخبارية بأن المرشد الإيراني، علي خامنئي، قرر تعيين إسماعيل قاآني قائداً لفيلق القدس، خلفاً لقاسم سليماني الذي قتل في غارة جوية أمريكية.