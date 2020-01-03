تفاصيل مقتل قاسم سليماني أحد أبرز القادة في الحرس الثوري الإيراني.. طائرة مسيرة وصواريخ وجثث متفحمة.. وترامب يعلق بصورة

كشفت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية عن تفاصيل مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن استهدف سليماني جرى بعدة صواريخ من طائرة مسيرة، مضيفة أن الصواريخ استهدفت سيارتين كانتا تقلّان قائد فيلق القدس ومسئولين آخرين.

وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية ببعض التفاصيل حول العملية، حيث قالت إن الغارة التي استهدفت سليماني وقعت قرب منطقة الشحن في مطار بغداد، وإن استهدافه جرى بعد لحظات من خروجه من الطائرة التي أقلته من لبنان.

وأشارت الوكالة إلى أن مسئولين عراقيين أكدوا أن جثة سليماني تمزقت إلى أجزاء.

Advertisements

من جانبها، أفادت قناة "العربية" الإخبارية في العراق بأن عملية استهداف سليماني جرت الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت بغداد.

وأشارت إلى أن هناك أنباء عن استخدام 4 صواريخ في عملية استهداف سليماني ومرافقيه، مضيفة أن استهداف قائد فيلق القدس جرى قبل خروجه من البوابة الشرقية لمطار بغداد.

وأكدت القناة الإخبارية أن هناك إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، وإن القوات الأمنية العراقية تغلق الجسر المعلق المؤدي للسفارة الأمريكية.

وبعد الضربة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب مليشيات الحشد، علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، حيث نشر العلم الأمريكي وكأنه يعلن انتصار بلاده.

وتأتي عملية الاغتيال باستخدام الطائرات، حيث استهدفت عدداً من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي من البوابة الجنوبية برفقه وفد غير عراقي، حيث أشارت الأنباء إلى تواجد بعض من القيادات الإيرانية من الحرس الثوري.

وأسفرت الضربات عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبومهدي المهندس، ومسئول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسئول الآليات، حيدر علي، فضلاً عن عدد من الجثث المتفحمة التي لم يتم التعرف عليها حتى الآن.