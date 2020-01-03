دعا رئيس ​التيار الصدري​ ​​مقتدى الصدر​، الى "الاستعداد لحماية ​العراق​ والى عودة نشاط جيش المهدي"، معتبرا أن "استهداف قائد فيلق القدس في الحري الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​، هو استهداف للجهاد والمعارضة والروح الثورية". وشدد على أنه "يجب على الجميع التحلي بالحكمة والحنكة بعد مقتل سليماني"، مؤكدا "أنهم لن ينالوا من عزمنا وجهادنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصدر دعا الى الاستعداد لحماية العراق والى عودة نشاط جيش المهدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.