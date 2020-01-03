عيّن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، نائب قاسم سليماني، اسماعيل قاآني قائدا جديدا لفيلق القدس.
وقال خامنئي في بيان نشر على موقعه الرسمي "اثر استشهاد القائد المفخرة الحاج قاسم سليماني رضوان الله عليه أحيل منصب قيادة فيلق القدس الى القائد العميد اسماعيل قآني الذي يعد من أبرز قادة الحرس الثوري ومن أبرز قادة الحرس الثوري في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي وكان إلى جانب سليماني في المنطقة.
وأكد خامنئي "عدم وجود تغيير في الخطط التي كانت في عهد سليماني"، داعيا كوادر فيلق القدس إلى التعاون مع القائد الجديد".
كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي يعيّن نائب قاسم سليماني اسماعيل قاآني قائدا جديدا لفيلق القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.