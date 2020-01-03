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خامنئي يعيّن نائب قاسم سليماني اسماعيل قاآني قائدا جديدا لفيلق القدس

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عيّن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية ​علي خامنئي​، نائب ​قاسم سليماني​، اسماعيل قاآني قائدا جديدا ل​فيلق القدس​.

وقال خامنئي في بيان نشر على موقعه الرسمي "اثر استشهاد القائد المفخرة الحاج قاسم سليماني رضوان الله عليه أحيل منصب قيادة فيلق القدس الى القائد العميد اسماعيل قآني الذي يعد من أبرز قادة الحرس الثوري ومن أبرز قادة الحرس الثوري في الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي وكان إلى جانب سليماني في المنطقة.

وأكد خامنئي "عدم وجود تغيير في الخطط التي كانت في عهد سليماني"، داعيا كوادر فيلق القدس إلى التعاون مع القائد الجديد".

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