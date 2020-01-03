انهيار جزء من طريق في المكلس- المنصورية

أفادت معلومات صحفية عن انهيار جزء من طريق في منطقة ​المكلس​-المنصورية. وعلى الأثر أفادت غرفة التحكم المروري بأنه تم قطع طريق المنصورية القديمة بسبب انهيار الطريق.

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