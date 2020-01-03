التقى رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان في دارته في خلدة رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، وجرى البحث في التطورات الاقليمية والمحلية.
ودان الجانبان "العدوان الاميركي على العراق والذي ادى الى استشهاد قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس قوات الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس والذي يشكل فصلا جديدا من الاجرام على يد الادارة الأميركية وتداعياته الخطيرة على المنطقة معتبرين استشهاد سليماني يشكل خسارة كبيرة لمحور المقاومة متقدمين باحر التعازي من الجمهورية الاسلامية الإيرانية وعلى رأسها المرشد الإمام علي الخامنئي، ومن الرئيس حسن روحاني ومن الحكومة والشعب والقوات المسلّحة الإيرانية".
من جهة أخرى، شدد على "ضرورة تمثيل الطائفة الدرزية في الحكومة بمقعدين وزاريين وبإسناد حقيبة وزارية وازنة للدروز"، مؤكدان "تطابق مواقفهم ووجهات نظرهم حيال معظم الطروحات والامور في الشأنين الداخلي والخارجي".
كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان التقى وهاب: لضرورة اسناد حقيبة وازنة للدروز وتمثيلهم بحقيبتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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