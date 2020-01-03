أرسلان التقى وهاب: لضرورة اسناد حقيبة وازنة للدروز وتمثيلهم بحقيبتين

التقى رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال ارسلان​ في دارته في خلدة رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، وجرى البحث في التطورات الاقليمية والمحلية.

ودان الجانبان "العدوان الاميركي على ​العراق​ والذي ادى الى استشهاد قائد فيلق القدس الايراني ​قاسم سليماني​ ونائب رئيس قوات الحشد الشعبي العراقي ​أبو مهدي المهندس​ والذي يشكل فصلا جديدا من الاجرام على يد ​الادارة الأميركية​ وتداعياته الخطيرة على المنطقة معتبرين استشهاد سليماني يشكل خسارة كبيرة لمحور ​المقاومة​ متقدمين باحر التعازي من الجمهورية الاسلامية الإيرانية وعلى رأسها المرشد الإمام ​علي الخامنئي​، ومن الرئيس ​حسن روحاني​ ومن ​الحكومة​ والشعب و​القوات​ المسلّحة الإيرانية".

من جهة أخرى، شدد على "ضرورة تمثيل ​الطائفة الدرزية​ في الحكومة بمقعدين وزاريين وبإسناد حقيبة وزارية وازنة للدروز"، مؤكدان "تطابق مواقفهم ووجهات نظرهم حيال معظم الطروحات والامور في الشأنين الداخلي والخارجي".