حزب الله: مراسم تأبين سليماني المهندس الأحد في مجمع سيد الشهداء تليها كلمة لنصرالله

أعلن حزب الله ان "مراسم التأبين للواء ​قاسم سليماني​ والقائد ابو مهدي المهندس والشهداء الآخرين ستقام الأحد ​الساعة​ 14:30 في ​مجمع سيد الشهداء​ وستلي المراسم كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله".

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