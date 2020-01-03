الطقس متقلب بارد وماطر حتى صباح الأحد ولا صحة للانباء عن وجود عاصفة

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن منخفضا جوّيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط يؤدي الى طقس متقلب، بارد وماطر حتى صباح الأحد حيث ينحسر تدريجيًا. و لا صحة للانباء عن وجود عاصفة.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيًا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود ب​درجات الحرارة​ وتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة ​النهار​ية وتكون مترافقة برياح ناشطة وبرق ورعد ،كما تتساقط ​الثلوج​ بدءًا من ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق، تشتّد غزارة ​الأمطار​ ليلاً ويتدنى مستوى ​تساقط الثلوج​ مع تدني درجات الحرارة ليل الجمعة وفجر السبت ليلامس ال ٩٠٠ متر.

السبت: غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، مع أمطار غزيرة أحيانًا وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ متر وما فوق.

الأحد: غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة، تتساقط امطار متفرقة صباحاً تنحسر تدريجيا خلال النهار، كما تتساقط الثلوج خلال الفترة الصباحية على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق.