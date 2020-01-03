بري أبرق معزيا لخامنئي وروحاني ولاريجاني: وحدهم الشهداء يصنعون التاريخ

أبرق رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، الى قائد ​الثورة الاسلامية​ في ​إيران​ ​السيد علي الخامنئي​ وللرئيس ​حسن روحاني​ ورئيس ​مجلس الشورى​ ​علي لاريجاني​، معزياً بإغتيال قائد فيلق ​القدس​ في ​الحرس الثوري​ ​قاسم سليماني​.

وجاء في نص برقية بري لخامنئي التالي: "هو قدر المقاومين… إما النصر او الشهادة… فمن عظيم النعم التي منّ بها الباري عز وجل على ​الثورة الإسلامية​ في ​ايران​ وعلى امتنا الإسلامية وعلى المقاومين الأحرار في ​العالم​ .. اننا في مقام رحيل واحد ممن حازوا الحسنيين النصر والشهادة عنيت به الشهيد الحاج قاسم سليماني … الذي نحتسبه شهيداً من شهداء الجنة الميامين.

نسأل الله العلي القدير ان يسكن الشهيد الراحل الفسيح من جنانه ويلهمنا وإياكم الصبر والسلوان".

وجاء في نص برقية التعزية لروحاني: "بمزيد من الفخر والإعتزاز والصبر والسلوان تلقينا نبأ إستشهاد الحاج قاسم سليماني، نفتقده إبناً وفياً من أبناء الثورة الإسلامية الإيرانية المباركة وقائداً طليعياً في مقاومة الإحتلال اينما حل ونذر نفسه من أجل تحرير ​فلسطين​ ومسرى الأنبياء في القدس الشريف".

وفي برقية التعزية للاريجاني: "وحدهم الشهداء يصنعون التاريخ ويكتبون صفحات المجد لهذه الأمة بأبهى ما يمكن ان تكتب … هو الشهيد الحاج قاسم سليماني واحد من القلة الذين أعاروا جماجمهم لله نصرة لقضايا الحق والعدالة وتحرير الارض و​الانسان​. اننا اذ نتقدم من دولتكم ومن سائر أعضاء مجلس الشورى ومن الشعب الايراني العظيم بأسمى آيات التبريك، نسأل الله العزيز القدير ان يسكن الشهيد الراحل الفسيح من جنانه ويلهمنا وإياكم عظيم الأجر والثواب".