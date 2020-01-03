التوحيد العربي: إغتيال سليماني والمهندس سيعزّز دور محور المقاومة

اعتبر ​حزب التوحيد العربي​ أن "اغتيال القائد ​قاسم سليماني​ و​أبو مهدي المهندس​ يشكل فصلاً جديداً من الإجرام على يد ​الإدارة الأميركية​ متمثلة برئيسها ​دونالد ترامب​، كما يعتبر خرقاً واضحاً وفاضحاً لسيادة ​العراق​ وتصعيداً خطيراً يشعل فتيل حرب مدمرة في المنطقة".

وأكّد أن "هذه الشهادة العظيمة ستكون لعنة على الإدارة الأميركية وستؤسس لفصل جديد من تعزيز دور محور ​المقاومة​".