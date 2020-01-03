التوحيد العربي: إغتيال سليماني والمهندس سيعزّز دور محور المقاومة

اعتبر حزب التوحيد العربي أن "اغتيال القائد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس يشكل فصلاً جديداً من الإجرام على يد الإدارة الأميركية متمثلة برئيسها دونالد ترامب، كما يعتبر خرقاً واضحاً وفاضحاً لسيادة العراق وتصعيداً خطيراً يشعل فتيل حرب مدمرة في المنطقة".
وأكّد أن "هذه الشهادة العظيمة ستكون لعنة على الإدارة الأميركية وستؤسس لفصل جديد من تعزيز دور محور المقاومة".
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