روكز: الثقل الأكاديمي للجامعة اللبنانية بحاجة لأشخاص من وزن عصام خليفة

لفت النائب ​شامل روكز​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أن "الثقل الأكاديمي للجامعة ال​لبنان​ية بحاجة لأشخاص من وزن ​عصام خليفة​ الذي يعتبر ركناً من أركان هذه الجامعة"، مضيفا: "نعرفه اكاديمياً ملتزماً، باحثاً متميزاً، وطنياً متشبثاً بأصالته اللبنانية وهويته وإنتمائه، ومرجعاً بالعداء ل​إسرائيل​ أقرن موقفه بالبحث الموثق حول لبنانية ​مزارع شبعا​ وحق لبنان بالماء والأرض رافضاً التفريط بها"، مؤكدا أنه "عند تناول أي إنسان لا بد من مراجعة تاريخه وفكره ومسيرته وعطاءاته".

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