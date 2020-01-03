السفير السوري معزيا بسليماني: نتمنى النصر لمحور المقاومة

رأى ​السفير السوري​ في ​لبنان​ ​علي عبد الكريم علي​ خلال تقديمه التعازي بقائد ​فيلق القدس​ السابق في ​الحرس الثوري الايراني​ ​قاسم سليماني​ أن "هذه العملية سترتد على الاميركيين والاسرائيليين وعلى كل من ارادوا ان ينتقموا من سليماني"، مشيرا الى أن "في هذا الحدث توحيد للمحاهدين وصحوة للمترددين"، ومتمنيا "العافية والامان والنصر لمحور ​المقاومة​".

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