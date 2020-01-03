أعلنت مؤسسة "مياه بيروت وجبل لبنان" في بيان أنه "بسبب عطل طرأ صباح اليوم على خط الـ 1200 الذي يتغذى من محطة الضبية الرئيسية، ويعمل على توريد المياه الى محطات ساحل المتن وخزانات تلة الخياط وبرج أبي حيدر، تأسف لقطع المياه عن المناطق التي تتغذى من هذه المحطات والخزانات".
وأوضحت أنها باشرت بـ "أعمال التصليح"، وأملت في "إعادة التوزيع المعتاد صباح يوم السبت في 4/1/2020".
كانت هذه تفاصيل خبر قطع المياه عن مناطق في بيروت وساحل المتن بسبب الاعطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.