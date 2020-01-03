قطع المياه عن مناطق في بيروت وساحل المتن بسبب الاعطال

أعلنت مؤسسة "مياه بيروت وجبل لبنان" في بيان أنه "بسبب عطل طرأ صباح اليوم على خط الـ 1200 الذي يتغذى من محطة ​الضبية​ الرئيسية، ويعمل على توريد ​المياه​ الى محطات ​ساحل المتن​ وخزانات تلة الخياط و​برج أبي حيدر​، تأسف لقطع المياه عن المناطق التي تتغذى من هذه المحطات والخزانات".

وأوضحت أنها باشرت بـ "أعمال التصليح"، وأملت في "إعادة التوزيع المعتاد صباح يوم السبت في 4/1/2020".

