حسن مراد: رتبة "الشهداء" تليق بكل من يستهدفه العدوان

رأى وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حسن مراد​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ أنه "تليق رتية الشهداء بكل من يستهدفه العدوان من أعداء الشعوب التي تناضل من أجل نصرة القضايا المحقة، فكيف إذا كان القاتل يعادي حقوق العرب والمسلمين، والشهداء من الذين يدعمون حقنا في ​المقاومة​ في ​لبنان​ فلسطين من أجل التحرر والتحرير".

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