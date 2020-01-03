الجامعة اللبنانية: تشويه صورة ايوب هدفها ضرب مصداقية الجامعة

أشار المكتب الاعلامي في ​الجامعة اللبنانية​ تعليقا على تشويع صورة رئيس الجامعة فؤاد أيوب العلمية والشخصية الى أن "المسألة ليست موضوع حرّيات وإنما مسألة ادّعاءات كاذبة هدفها ضرب مصداقية الجامعة ورئيسها، في الوقت الذي نجح فيه رئيس الجامعة في معالجة العجز المالي السابق للجامعة ووقفا لهدر ومكافحة الفساد ووضع الأسس السليمة للعمل المؤسساتي وتحرير الجامعة من تراكمات الأخطاء على مدى سنوات ماضية وتمكين الجامعة من الوفاء بالتزاماتها كمؤسسة تعليم عاليأ ولى في لبنان وسط ظروف صعبة ومعقدة"، لافتا الى أنه "بدل أن يتمّ دعم رئيس الجامعة في مساعيه لتعزيز وضع الجامعة والحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي، كان من يدّعون الغيرة على الجامعة يتحركون بشكل ممنهج لتشويه كل خطوة إصلاحية وتطويرية يقوم بها رئيس الجامعة"، مضيفا: "من يريد الخير للجامعة لا يتصرّف بهذه الطريقة غيرالمسؤولة ولايستخدم الإعلام لشن الهجمات التي تخلق أجواء الاضطراب وعدم الاستقرار في الجامعة لا سيّما على مستوى هيئاتها الأكاديمية والإدارية والطلابية".

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