دخل محتجون من حراك صيدا أحد المصارف في المدينة للمطالبة "بالإفراج عن أموال المواطنين وكسر شروط سقف السحوبات المصرفية التي تحتجز أموال صغار المودعين". وحصل هرج ومرج داخل المصرف على أثر تلاسن ​المحتجين​ مع عدد من الموظفين في المكان لمطالبتهم "بتسهيل معاملات المواطنين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محتجون دخلوا الى أحد المصارف بمدينة صيدا للمطالبة بالإفراج عن أموال المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.