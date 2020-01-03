الراعي استقبل عسيران ووفدا من الجامعة اللبنانية الثقافية مهنئين بالأعياد

إستقبل ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في الصرح البطريركي في ​بكركي​، النائب ​علي عسيران​ في زيارة للتهنئة بالأعياد، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع الراهنة.

كما التقى وفدا من الجامعة ال​لبنان​ية الثقافية في ​العالم​ برئاسة رئيس الجامعة ​عباس فواز​ والسفير الدكتور شكيب رمال للتهنئة بالاعياد، رافقه فريق من الجامعة في قبرص برئاسة رئيس المجلس الوطني ايلي عيد.

وأطلع الوفد البطريرك الراعي على "الجهود لتوحيد الجامعة وبلاغه انه قد تم قطع شوطا كبيرا في توحيدها لإعادة دورها الريادي في ​الاغتراب​ اللبناني".

وأكد الوفد "وقوف المغتربين اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة الى جانب ​الدولة​ ومؤسساتها الدستورية والى جانب ​الشعب اللبناني​ لتجاوز هذه الازمة الاليمة التي يمر فيها لبنان".