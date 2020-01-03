النائب حسين معزياً بسليماني: لتوحيد الجهود لتأمين الاستقرار في لبنان

اعتبر رئيس الحركة الشعبية اللبنانية النائب ​مصطفى حسين​ ان الاسلوب الاميركي لم يتغير لجهة اعتماده القتل و​العنف​، محذراً من ان المنطقة لن تستقر طالما ان الاميركيين يعبثون فيها لتحقيق مكاسبهم ومصالحهم.

واذ تقدم النائب حسين بالتعازي لمحور ​المقاومة​ بشكل عام، وللعراقيين والايرانيين بشكل خاص باستشهاد قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​ وابو مهدي المهندس ورفاقهما، استذكر دورهم الكبير في ​القضاء​ على ​ارهاب​ داعش في المنطقة، كما استذكر دور سليماني في دعم قوى المقاومة بوجه العدو الصهيوني. وتمنى توحيد الجهود لتأمين الاستقرار في البلد تفادياً لاي تداعيات محتملة في المنطقة.

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