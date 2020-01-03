الجيش العراقي: إستهداف المهندس خروج عن مهام القوات الأميركية المحددة لمكافحة داعش

أعلن ​الجيش العراقي​ أن "إستهداف نائب رئيس هئية ​الحشد الشعبي​ ​أبو مهدي المهندس​، "يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلاد وخروجا عن مهام ​القوات الأميركية​ المحددة لمكافحة "داعش".

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