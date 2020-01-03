مجلس الأمن القومي الإيراني:واشنطن تتحمل التداعيات الأمنية والعسكرية لاغتيالها سليماني

كشف المتحدث باسم ​مجلس الأمن القومي الإيراني​ كيفان خوسرافي أنه "سيتم الإعلان خلال ساعات عن موقف المجلس من اغتيال ​قاسم سليماني​"، مشددا على أنه "يجب أن تدفع ​واشنطن​ ثمنا غاليا لجريمة اغتيالها قائد ​فيلق القدس​ ​اللواء​ قاسم سليماني".

وأكد خوسرافي أن "واشنطن تتحمل التداعيات الأمنية والعسكرية لاغتيالها سليماني، كما أنها ترتكب دائما أخطاء في حساباتها"، معلنا أن "جبهة المقاومة لا تعتمد على فرد واحد وستواصل مسيرها بقوة".