رئيس الوزراء العراقي المستقيل: اغتيال سليماني والمهندس تصعيد خطير

حذر رئيس وزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان من أن الضربة الجوية الأميركية التي أدت الى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، تشكل "تصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم".".
ولفت الى أن "اغتيال قائد عسكري عراقي يشغل منصبا رسميا يعد عدوانا على العراق دولة وحكومة وشعبا وخرقا فاضحا لشروط تواجد القوات الأميركية في العراق".
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