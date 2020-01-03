نقلت قناة "العربية" عن مسؤول ​عسكري​ أميركي، إعلانه أن قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​، "قتل في ​بغداد​ بضربة دقيقة من ​طائرة​ مسيرة"، كاشفا أن "تعزيزات عسكرية أميركية لتأمين سفارة ​واشنطن​ في بغداد، كما أن نحو 750 جنديا بدأوا بالوصول الى ​السفارة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي:نحو 750 جنديا بدأوا بالوصول لسفارة واشنطن ببغداد لتأمينها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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