الداخلية التركية: ترحيل 150 مقاتلا لبلدانهم كانوا محتجزين لصلتهم بداعش

لفت المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية إسماعيل جاتاكلي الى إن "السلطات رحلت 150 مقاتلا إلى بلدانهم كانوا محتجزين لصلتهم بجماعات متشددة منذ أطلقت أنقرة برنامجها لإعادة المعتقلين في 11 تشرين الثاني الماضي".
وبدأت تركيا، التي تحتجز المئات ممن يشتبه في انتمائهم لداعش، عملية ترحيل المحتجزين بعد دعوات من بعض الدول الأوروبية تطالب بمحاكمة المتهمين في البلدان التي ارتكبوا بها جرائمهم.
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