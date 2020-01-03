الداخلية التركية: ترحيل 150 مقاتلا لبلدانهم كانوا محتجزين لصلتهم بداعش

لفت المتحدث باسم ​وزارة الداخلية التركية​ إسماعيل جاتاكلي الى إن "السلطات رحلت 150 مقاتلا إلى بلدانهم كانوا محتجزين لصلتهم بجماعات متشددة منذ أطلقت ​أنقرة​ برنامجها لإعادة المعتقلين في 11 تشرين الثاني الماضي".

وبدأت ​تركيا​، التي تحتجز المئات ممن يشتبه في انتمائهم لداعش، عملية ترحيل المحتجزين بعد دعوات من بعض الدول الأوروبية تطالب بمحاكمة المتهمين في البلدان التي ارتكبوا بها جرائمهم.