وزارة النفط العراقية: الذي غادروا من حاملي الجنسية الأميركية فقط

نفت وزارة النفط ​العراق​ية في بيان مغادرة موظفين اجانب يعملون في الشركات النفطية جنوب العراق، مشيرة الى أن "الذين غادروا هم فقط من الموظفين ممن يحملون الجنسية الاميركية، وذلك استجابة لطلب حكومتهم".

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