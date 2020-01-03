المالكي يدعو الحكومة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بانتزاع حقوق الشهداء

دان الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية ​نوري المالكي​، اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد العشبي ​أبو مهدي المهندس​ وقائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​، داعيا ​الحكومة​ الى "اتخاذ الإجراءات اللازمة، القانونية والسياسية والدبلوماسية وغيرها، والكفيلة بانتزاع حقوق الشهداء و عدم تكرار مثل هذا الفعل الشنيع".

وأكد "استنكارنا الشديد لهذا العمل الغادر الذي استهدف عدداً من رجال ​العراق​ الأبطال وضيوفه الكرام".