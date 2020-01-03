المالكي يدعو الحكومة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بانتزاع حقوق الشهداء

دان الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد العشبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، داعيا الحكومة الى "اتخاذ الإجراءات اللازمة، القانونية والسياسية والدبلوماسية وغيرها، والكفيلة بانتزاع حقوق الشهداء و عدم تكرار مثل هذا الفعل الشنيع".
وأكد "استنكارنا الشديد لهذا العمل الغادر الذي استهدف عدداً من رجال العراق الأبطال وضيوفه الكرام".
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