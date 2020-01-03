خارجية سوريا دانت اغتيال سليماني: يرقى إلى أساليب العصابات الإجرامية

دانت وزارة الخارجية السورية عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني نائب رئيس قوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، معتبرة انها "ترقى الى اساليب العصابات الاجرامية"، معتبرة أن "هذا العدوان يرقى الى أساليب العصابات الاجرامية يؤكد مجددا مسؤولية الولايات المتحدة عن حالة عدم الاستقرار التي يشهدها العراق وذلك في سياق سياستها الرامية الى خلق التوترات وتأجيج الصراعات في دول المنطقة".
وأعربت عن "تعاطفها وتضامنها الكامل مع العراق الشقيق والجمهورية الإسلامية الإيرانية فإنها واثقة بأن هذا العدوان الأميركي الجبان الذي أدى الى ارتقاء كوكبة استثنائية من قادة المقاومة لن يؤدي إلا إلى المزيد من الإصرار والعزيمة على الاستمرار في نهج القادة الشهداء في مقاومة أي تدخل أميركي في شؤون دول المنطقة والدفاع عن مصالحها الوطنية".
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