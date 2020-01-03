كوربين دعا حكومة بريطانيا لاتخاذ موقف ضد الأعمال القتالية من واشنطن

حث زعيم حزب العمال المنتهية ولايته ​جيريمي كوربين​، ​الحكومة البريطانية​ على اتخاذ موقف ضد "الأعمال القتالية من واشنطن بعد أن أمر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بقتل أكبر جنرال في ​إيران​".

وشدد كوربين على أن "الغارة الجوية التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس ​قاسم سليماني​ كانت تصعيدًا خطيرًا وخطيرًا للغاية للصراع في ​الشرق الأوسط​ ذي أهمية عالمية".