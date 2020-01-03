كوربين دعا حكومة بريطانيا لاتخاذ موقف ضد الأعمال القتالية من واشنطن

حث زعيم حزب العمال المنتهية ولايته جيريمي كوربين، الحكومة البريطانية على اتخاذ موقف ضد "الأعمال القتالية من واشنطن بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقتل أكبر جنرال في إيران".
وشدد كوربين على أن "الغارة الجوية التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني كانت تصعيدًا خطيرًا وخطيرًا للغاية للصراع في الشرق الأوسط ذي أهمية عالمية".
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