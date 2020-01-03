أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه تواصل مع عضو المكتب السياسي الصيني يانغ جيتشي ونظيره البريطاني دومينيك راب، "لمناقشة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالقضاء على قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والذي جاء ردا على تهديدات وشيكة لحياة الأميركيين"، مشيرا الى أنه كرر خلال الإتصال "إلتزام موقف أميركا بوقف التصعيد".
ولفت بومبيو الى "أننا شاكرين أن حلفائنا يدركون التهديدات العدوانية المستمرة التي تشكلها قوة القدس الإيرانية"، مجددا التأكيد أن " الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بإلغاء التصعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: تواصلت مع المسؤولين في الصين وبريطانيا لمناقشة قرار القضاء على سليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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