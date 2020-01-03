بومبيو: تواصلت مع المسؤولين في الصين وبريطانيا لمناقشة قرار القضاء على سليماني

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه تواصل مع عضو المكتب السياسي الصيني يانغ جيتشي ونظيره البريطاني دومينيك راب، "لمناقشة قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ب​القضاء​ على قائد فيلق ​القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​ والذي جاء ردا على تهديدات وشيكة لحياة الأميركيين"، مشيرا الى أنه كرر خلال الإتصال "إلتزام موقف ​أميركا​ بوقف التصعيد".

ولفت بومبيو الى "أننا شاكرين أن حلفائنا يدركون التهديدات العدوانية المستمرة التي تشكلها قوة القدس الإيرانية"، مجددا التأكيد أن " ​الولايات المتحدة​ تبقى ملتزمة بإلغاء التصعيد".