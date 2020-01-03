السفارة الأميركية في الكويت تحذر رعاياها من الوضع الأمني بعد إغتيال سليماني

حذرت ​السفارة الأميركية​ في ​الكويت​ رعاياها من ​الوضع الأمني​، بعد إغتيال قائد فيلق القدس ​قاسم سليماني​. وأشارت السفارة في بيان الى أنها ليست على علم "بتهديدات محددة ضد المواطنين الأميركيين في الكويت، ولكن لأخذ الحرص واليقظة"، مؤكدة أن "السفارة مفتوحة خلال ساعات العمل العادية، للحصول على التأشيرات ولخدمة المواطن الأميركي، بما في ذلك إصدار جواز السفر".

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