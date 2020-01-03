طلال ارسلان: استشهاد سليماني استفزاز كان من الافضل عدم الإقدام عليه

رأى رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "استشهاد قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الايراني​ ​قاسم سليماني​ هو خسارة جسيمة لقوى التحرّر في ​العالم​ أجمع، وهو استفزاز كان من الافضل عدم الإقدام عليه. فما من عاقل في العالم إلا ويعرف اليوم أن ما بعد هذه الجريمة الفظيعة يختلف عمّا قبلها".

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